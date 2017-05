By

【KTSF 崔凱橋報導】

巴拿馬前獨裁者諾列加(Manuel Noriega)逝世,終年83歲。

諾列加在80年代統治巴拿馬,被美國政府揮軍介入,推翻政權後,並將諾列加捉拿到美國,控告他販毒及洗黑錢罪名。

諾列加先後在美國和法國服刑,2011年被引渡回巴拿馬,就執政期間謀殺等罪行服刑,他因確診腦腫瘤,年初獲准暫時離開監獄就醫,接受切除腦腫瘤手術。

