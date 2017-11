南灣男按摩師涉非禮女客人 被判處罪成

By

【KTSF】

南灣一名按摩師早前被控在Campbell市一間水療設施,非禮一名女客人,陪審團上月底裁定他罪名成立。

聖他克拉縣檢控官稱,居住在聖荷西市的28歲被告Richard Wayne Slate,被陪審團裁定一項非禮輕罪罪名成立,被告也被指在另外兩處地點,非禮另外3名女客人。

被告罪名成立後,將要登記為性罪犯。

其中兩名原告是被告前僱主Burke Williams的客人,而被告被裁定罪成的案件,是他在Campbell市的Elements Massage發生。

控方指案發於去年3月1日,32歲女受害人當時接受Slate按摩,期間Slate多次不恰當觸摸她。

女受害人當時很驚慌,沒有對他說甚麼,之後她才質問Slate,後者對她道歉。

女受害人接著告知接待員此事,之後報警。

Slate在警員到場後被捕,並被吊銷按摩師牌照,判刑聆訊定於明年1月2日舉行,控方已要求法官最少判處一年刑期。

