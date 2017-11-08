南灣男按摩師涉非禮女客人 被判處罪成

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【KTSF】

南灣一名按摩師早前被控在Campbell市一間水療設施，非禮一名女客人，陪審團上月底裁定他罪名成立。

聖他克拉縣檢控官稱，居住在聖荷西市的28歲被告Richard Wayne Slate，被陪審團裁定一項非禮輕罪罪名成立，被告也被指在另外兩處地點，非禮另外3名女客人。

被告罪名成立後，將要登記為性罪犯。

其中兩名原告是被告前僱主Burke Williams的客人，而被告被裁定罪成的案件，是他在Campbell市的Elements Massage發生。

控方指案發於去年3月1日，32歲女受害人當時接受Slate按摩，期間Slate多次不恰當觸摸她。

女受害人當時很驚慌，沒有對他說甚麼，之後她才質問Slate，後者對她道歉。

女受害人接著告知接待員此事，之後報警。

Slate在警員到場後被捕，並被吊銷按摩師牌照，判刑聆訊定於明年1月2日舉行，控方已要求法官最少判處一年刑期。

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