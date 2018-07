大馬前總理納吉布涉非法轉移公款被捕

By

【i-CABLE】

馬來西亞前總理納吉布涉嫌侵吞”一馬發展”的資金,被反貪污委員會拘捕,預料將被控告貪污、挪用公款及清洗黑錢等罪名,週三將被正式起訴,納吉布一直否認指控。

納吉布下午在寓所被反貪委員的調查人員拘捕,”一馬發展”基金透露,納吉布涉嫌透過多間中介公司,從”一馬發展”的子公司轉移1,000多萬美元款項至其私人戶口,控罪包括挪用資產及清洗黑錢等。當地傳媒報道,”一馬發展”400多個懷疑與案有關的戶口已被凍結,涉及款項超過2.7億美元。

納吉布在5月大選落敗後,就被新任總理馬哈蒂爾下令調查他涉嫌貪污、侵吞公款的指控。

納吉布一直強調清白,稱私人戶口中的巨款,是沙特阿拉伯王室贈送,他上月兩度被帶走問話。

警方5月中到過納吉布的寓所等六處地方突擊搜證,帶走數十箱現金、珠寶首飾等貴重物品,總值逾2.7億美元。

據報反貪委員會已掌握足夠證據,建議總檢察署起訴納吉布。

