【i-CABLE】

新華社報道,經黨中央批准,十八大中央軍委委員兼聯合參謀部原參謀長房峰輝因為涉嫌行賄、受賄犯罪,被移送軍事檢察機關依法處理。

就在去年8月底,另一名前中央軍委委員、總政治部原主任張陽亦被調查,到十一月底,新華社報道指張陽畏罪自殺。有評論指房峰輝和張陽的案件,增加了一些傳聞的真確性。

在中共十九大召開前一個月,中央突然宣佈任命新的人選接替房峰輝和張陽的職務,兩人亦未能當選十九大代表。

