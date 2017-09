曾蔭權被控接受利益罪開審 控方指是典型官商勾結（視頻）

曾蔭權與太太曾鮑笑薇週三早上前往高等法院應訊,弟弟曾蔭荃到庭旁聽。

代表控方的英國御用大律師 David Perry 開始開案陳詞,指案件涉及官商勾結,關於政府最高領導人與商人之間的貪污勾當,是典型的利益衝突,曾蔭權是很有經驗的公職人員,身為行政長官必須對市民忠誠,但他為了私利、公器私用,損害公眾利益。

控方指曾蔭權2010年至2012年間,身為行政長官及行會主席是發出數碼廣播牌照的決策人,在雄濤廣播的申請上作重要決定。

同一時間,他與雄濤主要股東黃楚標商討租用深圳東海花園三層高豪宅,計劃卸任後入住。控方指豪宅的設計及裝修費超過300萬港元,由黃楚標名下公司支付,設計就按照曾蔭權的意願做,黃楚標是生意人不是做慈善,為何願意支付裝修費?

控方指曾蔭權不是普通人,是政府最高層,生意人若不是預期有回報,不會這樣做,政府高官理應和商界保持距離,曾蔭權亦公開表明對政府有誠信,但就隱瞞與黃楚標的關係,做出對黃楚標公司有利的決定,隱瞞是貪污的一個特質。

法官陳慶偉在控方開案前,特別向陪審團表示,今次是重審,並不是秘密,但強調今次審訊與之前的審訊無關,陪審員只需考慮今次庭上聽到的證供,不要被先前所見所聞影響。

