曾蔭權被控接受利益罪開審 控方指是典型官商勾結（視頻）

香港前行政長官曾蔭權被控一項行政長官接受利益罪，控方開案陳詞，指案件是典型利益衝突，涉及官商勾結，指曾蔭權身為行政長官必須對香港市民忠誠，但他為了私人目的公器私用，損害公眾利益。

曾蔭權與太太曾鮑笑薇週三早上前往高等法院應訊，弟弟曾蔭荃到庭旁聽。

代表控方的英國御用大律師 David Perry 開始開案陳詞，指案件涉及官商勾結，關於政府最高領導人與商人之間的貪污勾當，是典型的利益衝突，曾蔭權是很有經驗的公職人員，身為行政長官必須對市民忠誠，但他為了私利、公器私用，損害公眾利益。

控方指曾蔭權2010年至2012年間，身為行政長官及行會主席是發出數碼廣播牌照的決策人，在雄濤廣播的申請上作重要決定。

同一時間，他與雄濤主要股東黃楚標商討租用深圳東海花園三層高豪宅，計劃卸任後入住。控方指豪宅的設計及裝修費超過300萬港元，由黃楚標名下公司支付，設計就按照曾蔭權的意願做，黃楚標是生意人不是做慈善，為何願意支付裝修費？

控方指曾蔭權不是普通人，是政府最高層，生意人若不是預期有回報，不會這樣做，政府高官理應和商界保持距離，曾蔭權亦公開表明對政府有誠信，但就隱瞞與黃楚標的關係，做出對黃楚標公司有利的決定，隱瞞是貪污的一個特質。

法官陳慶偉在控方開案前，特別向陪審團表示，今次是重審，並不是秘密，但強調今次審訊與之前的審訊無關，陪審員只需考慮今次庭上聽到的證供，不要被先前所見所聞影響。

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