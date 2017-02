曾蔭權一項公職人員行為失當罪成 最高可判7年（視頻）

By

香港前特首曾蔭權涉貪案有裁決,陪審團以8比1,裁定一項公職人員行為失當罪罪名成立,涉及曾蔭權在行會批准雄濤廣播牌照申請時,沒申報與黃楚標商討深圳東海花園單位的事。另外兩項控罪,分別裁定不成立及未能達成裁決。曾蔭權獲准保釋,他離開期間不發一言,案件押後到星期一處理。

面對3項控罪的曾蔭權,下午4時許回到法庭。陪審團商議近20小時,晚上8時宣讀結果,以8比1裁定一項公職人員行為失當罪成立,控罪最高可被判監禁7年。控罪是有關他沒申報與雄濤主要股東黃楚標,商討租住深圳東海花園單位。

另外一項同樣是公職人員行為失當罪,有關曾蔭權提名授勳給建築設計師何周禮,沒申報他替自己設計單位,就一致裁定罪名不成立。至於行政長官收受利益罪,陪審團未能達成有效裁決。

曾蔭權獲准保釋步出法院,太太一直牽著他,幼子亦扶著他。他聽到罪成裁決當刻,表情繃緊、雙手緊握拳頭,望向家人一下,還在庭上吃藥。現場大批記者,兩名兒子就一直護著他。幼子曾慶淳散庭後搭著爸爸肩膊,雙眼通紅。,

曾蔭權加入政府40多年,出身港英公務員系統,回歸後由財政司司長,做到行政長官,是廉署歷來落案起訴的最高級官員。

第一名公務員出身的特首,第一名為自己行為道歉的特首,亦是第一位被定罪的特首。「香港仔」的故事由50年前說起, 1967 年加入政府做二級行政主任,幾年後考到政務官,調任超過20個職位。他51歲打破傳統,成為殖民地首位華人財政司。香港回歸,他順利過渡做財政司司長。2001年焦點再次落在他身上,接替辭職的陳方安生,成為特區第二把交椅。

上任後推問責制,制定主要官員申報守則。事業巔峰,於2005年董建華辭職後出現。當年找好友許仕仁幫忙,辭去新地顧問重返政府。

2012年戰友捲入貪污案。他說「無論有關人士的社會地位崇高,職位有多高也好」這句說話前個多月,被傳媒揭發接受款待,他當時不知道,自己亦正被廉署調查。經過3年調查,廉署2015年落案起訴曾蔭權。過往多次為自己辯護,最後在法庭選擇不自辯。

