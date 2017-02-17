曾蔭權一項公職人員行為失當罪成 最高可判7年（視頻）

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香港前特首曾蔭權涉貪案有裁決，陪審團以8比1，裁定一項公職人員行為失當罪罪名成立，涉及曾蔭權在行會批准雄濤廣播牌照申請時，沒申報與黃楚標商討深圳東海花園單位的事。另外兩項控罪，分別裁定不成立及未能達成裁決。曾蔭權獲准保釋，他離開期間不發一言，案件押後到星期一處理。

面對3項控罪的曾蔭權，下午4時許回到法庭。陪審團商議近20小時，晚上8時宣讀結果，以8比1裁定一項公職人員行為失當罪成立，控罪最高可被判監禁7年。控罪是有關他沒申報與雄濤主要股東黃楚標，商討租住深圳東海花園單位。

另外一項同樣是公職人員行為失當罪，有關曾蔭權提名授勳給建築設計師何周禮，沒申報他替自己設計單位，就一致裁定罪名不成立。至於行政長官收受利益罪，陪審團未能達成有效裁決。

曾蔭權獲准保釋步出法院，太太一直牽著他，幼子亦扶著他。他聽到罪成裁決當刻，表情繃緊、雙手緊握拳頭，望向家人一下，還在庭上吃藥。現場大批記者，兩名兒子就一直護著他。幼子曾慶淳散庭後搭著爸爸肩膊，雙眼通紅。,

曾蔭權加入政府40多年，出身港英公務員系統，回歸後由財政司司長，做到行政長官，是廉署歷來落案起訴的最高級官員。

第一名公務員出身的特首，第一名為自己行為道歉的特首，亦是第一位被定罪的特首。「香港仔」的故事由50年前說起， 1967 年加入政府做二級行政主任，幾年後考到政務官，調任超過20個職位。他51歲打破傳統，成為殖民地首位華人財政司。香港回歸，他順利過渡做財政司司長。2001年焦點再次落在他身上，接替辭職的陳方安生，成為特區第二把交椅。

上任後推問責制，制定主要官員申報守則。事業巔峰，於2005年董建華辭職後出現。當年找好友許仕仁幫忙，辭去新地顧問重返政府。

2012年戰友捲入貪污案。他說「無論有關人士的社會地位崇高，職位有多高也好」這句說話前個多月，被傳媒揭發接受款待，他當時不知道，自己亦正被廉署調查。經過3年調查，廉署2015年落案起訴曾蔭權。過往多次為自己辯護，最後在法庭選擇不自辯。

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