曾蔭權獲准保釋等候上訴 稱感謝市民支持（視頻）

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被裁定公職人員行為失當的香港前行政長官曾蔭權獲上訴庭批准，以10萬元保釋等候上訴，曾蔭權感謝兩個月來，家人、市民對他的支持和鼓勵，相信他清白，又稱敬重懲教人員不偏不倚。

曾蔭權下午獲准保釋，在俗稱「G4」的要員保護組護送下，步出高等法院羈留室，在赤柱監獄囚禁兩個月，穿起判刑當日同一件西裝，結打同一個煲呔，但頭髮比之前白了，他稱很感恩能夠見到家人，接著要好好休養，應付未來的訴訟，亦有說話想向香港市民說，他指服刑兩個月，亦令他對懲教人員多了一份敬重，他獲准以10萬元保釋，期間要交出旅遊證件，不准離境。

他在開庭前，隔著犯人欄面露笑容，向家人飛吻，聆訊期間一度不適，向身旁的懲教人員索取哮喘噴霧，經過3小時聆訊，上訴庭署理首席法官楊振權批准曾蔭權保釋等候上訴及重審，受《刑事訴訟程序條例》限制，法官提醒傳媒不可報道雙方理據及法官裁決理由。

曾蔭權的太太曾鮑笑薇知道丈夫獲准保釋，由幼子曾慶淳牽著離開，但沒有回應提問。妹妹曾璟璇知道哥哥獲准保釋，喜極而泣，弟弟曾蔭培亦有到庭旁聽。

曾蔭權是在早上由瑪麗醫院被押送到高等法院應訊，腰間鎖上鐵鍊，他二月被裁定公職人員行為失當，判監20個月，之後一直在赤柱監獄服刑，本月13日氣管不適，送到瑪麗醫院羈留病房留醫。至於他面對的另一項行政長官接受利益罪，案件會在9月26日重審。

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