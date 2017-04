曾蔭權獲准保釋等候上訴 稱感謝市民支持（視頻）

【i-CABLE】

被裁定公職人員行為失當的香港前行政長官曾蔭權獲上訴庭批准,以10萬元保釋等候上訴,曾蔭權感謝兩個月來,家人、市民對他的支持和鼓勵,相信他清白,又稱敬重懲教人員不偏不倚。

曾蔭權下午獲准保釋,在俗稱「G4」的要員保護組護送下,步出高等法院羈留室,在赤柱監獄囚禁兩個月,穿起判刑當日同一件西裝,結打同一個煲呔,但頭髮比之前白了,他稱很感恩能夠見到家人,接著要好好休養,應付未來的訴訟,亦有說話想向香港市民說,他指服刑兩個月,亦令他對懲教人員多了一份敬重,他獲准以10萬元保釋,期間要交出旅遊證件,不准離境。

他在開庭前,隔著犯人欄面露笑容,向家人飛吻,聆訊期間一度不適,向身旁的懲教人員索取哮喘噴霧,經過3小時聆訊,上訴庭署理首席法官楊振權批准曾蔭權保釋等候上訴及重審,受《刑事訴訟程序條例》限制,法官提醒傳媒不可報道雙方理據及法官裁決理由。

曾蔭權的太太曾鮑笑薇知道丈夫獲准保釋,由幼子曾慶淳牽著離開,但沒有回應提問。妹妹曾璟璇知道哥哥獲准保釋,喜極而泣,弟弟曾蔭培亦有到庭旁聽。

曾蔭權是在早上由瑪麗醫院被押送到高等法院應訊,腰間鎖上鐵鍊,他二月被裁定公職人員行為失當,判監20個月,之後一直在赤柱監獄服刑,本月13日氣管不適,送到瑪麗醫院羈留病房留醫。至於他面對的另一項行政長官接受利益罪,案件會在9月26日重審。

