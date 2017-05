錢其琛週二晚北京病逝 享年90歲（視頻）

By

【i-CABLE】 中國國務院原副總理錢其琛週二晚在北京病逝,享年90歲。錢其琛出任外長10年,期間處理過不少複雜外交問題,參與過香港回歸外交談判。《新華社》形容錢其琛是中共優秀黨員,中國外交戰線的傑出領導人。

錢其琛1928年出生於天津,曾留學蘇聯,1942年加入中共,1988年起出任外長。

精通俄語、英文的錢其琛,有「中共外交教父」之稱,在80年代中國外交最艱難時期,發揮他的外交實力,10年外長生涯中拆解多個外交困局,包括蘇聯、東歐破裂,俗稱「蘇東坡事件」,協助鄧小平完成中蘇邊界談判,中國、印尼恢復外交等。

1989年六四事件,錢其琛致力打破西方國家,孤立和制裁中國的「黑雲壓城」局勢,協助江澤民修補中國與國際關係,並先後訪問過百多個國家,不斷向外開拓外交領域。

錢其琛1991年獲任命國務委員,1992年當選中共中央政治局委員,1993年出任副總理。

要論錢其琛工作,不得不提他當年直接參與香港、澳門回歸問題磋商,是香港回歸重要人物,先後出任香港特區預委會主任,香港和澳門特區籌委會主任,1997年隨江澤民到香港出席回歸大典。

錢其琛曾發表《香港涉台問題基本原則與政策》,即是「錢七條」。在二十三條立法問題上,錢其琛曾指不是限制民主,認為不應該懷疑二十三條,除非心中有鬼。香港回歸後多年舉行七一遊行,錢其琛曾這樣說過。

錢其琛2003年卸任副總理,退休後推出外交回憶錄《外交十記》,揭開不少外交內幕,錢其琛退休後少有公開露面,長居於上海,5月9日晚上離世,享年90歲。

