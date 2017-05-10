錢其琛週二晚北京病逝 享年90歲（視頻）

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【i-CABLE】 中國國務院原副總理錢其琛週二晚在北京病逝，享年90歲。錢其琛出任外長10年，期間處理過不少複雜外交問題，參與過香港回歸外交談判。《新華社》形容錢其琛是中共優秀黨員，中國外交戰線的傑出領導人。

錢其琛1928年出生於天津，曾留學蘇聯，1942年加入中共，1988年起出任外長。

精通俄語、英文的錢其琛，有「中共外交教父」之稱，在80年代中國外交最艱難時期，發揮他的外交實力，10年外長生涯中拆解多個外交困局，包括蘇聯、東歐破裂，俗稱「蘇東坡事件」，協助鄧小平完成中蘇邊界談判，中國、印尼恢復外交等。

1989年六四事件，錢其琛致力打破西方國家，孤立和制裁中國的「黑雲壓城」局勢，協助江澤民修補中國與國際關係，並先後訪問過百多個國家，不斷向外開拓外交領域。

錢其琛1991年獲任命國務委員，1992年當選中共中央政治局委員，1993年出任副總理。

要論錢其琛工作，不得不提他當年直接參與香港、澳門回歸問題磋商，是香港回歸重要人物，先後出任香港特區預委會主任，香港和澳門特區籌委會主任，1997年隨江澤民到香港出席回歸大典。

錢其琛曾發表《香港涉台問題基本原則與政策》，即是「錢七條」。在二十三條立法問題上，錢其琛曾指不是限制民主，認為不應該懷疑二十三條，除非心中有鬼。香港回歸後多年舉行七一遊行，錢其琛曾這樣說過。

錢其琛2003年卸任副總理，退休後推出外交回憶錄《外交十記》，揭開不少外交內幕，錢其琛退休後少有公開露面，長居於上海，5月9日晚上離世，享年90歲。

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