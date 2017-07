香港壹傳媒出售雜誌 前星島美西社長分享紙媒轉型（視頻）

By

【KTSF 古琳嘉報導】

香港壹傳媒將出售旗下的壹週刊等雜誌,引發各界再度關注傳統印刷媒體的危機,前星島日報美西分社社長劉世添週一和本台分享了他的退休生活,以及他對紙媒轉型的看法。

前陣子剛退休的劉世添,目前仍擔任星島美西版總顧問,退休生活相當愜意。

劉世添說:”享受一下退休生活,去玩、接著有空就整理家裡,相當好。”

在星島任職33年期間,見證過傳統媒體的興衰,他表示,媒體的轉型已是大勢所趨。

劉世添說:”華文媒體都其實跟大勢一樣,就是美國主流媒體也是一樣,他們都會面臨訂戶和廣告量的下跌,新聞媒體都要走多元化,然後多媒體,就算你說紐約時報也好,華盛頓郵報也好,他們現在已經不是都是文字,現在還要出去再拍視頻。”

他舉紐約時報和華盛頓郵報成功轉型為例,認為讀者對於付費收看新媒體內容,已經逐漸出現成效。

劉世添說:”一般都認為,我在網上看新聞都是免費的,有沒有人願意付錢看報紙呢?其實是有人願意的,其實有很多讀者只要他信任這個媒體,覺得他的新聞有價值的話,他們都是願意給錢的。”

談到香港壹傳媒將出售旗下包括港、台兩地的壹週刊與其他雜誌,劉世添也做出解讀。

劉世添說:”有時候你就是要將一些賠錢的東西賣掉,然後就能讓主要媒體更能生存,而且雜誌是比較容易,比較更能取代的地方。”

隨著網上資訊愈來愈氾濫,有時真真假假,劉世添相信,信譽好的傳統媒體仍有生存的空間。

