香港壹傳媒出售雜誌 前星島美西社長分享紙媒轉型（視頻）

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【KTSF 古琳嘉報導】

香港壹傳媒將出售旗下的壹週刊等雜誌，引發各界再度關注傳統印刷媒體的危機，前星島日報美西分社社長劉世添週一和本台分享了他的退休生活，以及他對紙媒轉型的看法。

前陣子剛退休的劉世添，目前仍擔任星島美西版總顧問，退休生活相當愜意。

劉世添說：”享受一下退休生活，去玩、接著有空就整理家裡，相當好。”

在星島任職33年期間，見證過傳統媒體的興衰，他表示，媒體的轉型已是大勢所趨。

劉世添說：”華文媒體都其實跟大勢一樣，就是美國主流媒體也是一樣，他們都會面臨訂戶和廣告量的下跌，新聞媒體都要走多元化，然後多媒體，就算你說紐約時報也好，華盛頓郵報也好，他們現在已經不是都是文字，現在還要出去再拍視頻。”

他舉紐約時報和華盛頓郵報成功轉型為例，認為讀者對於付費收看新媒體內容，已經逐漸出現成效。

劉世添說：”一般都認為，我在網上看新聞都是免費的，有沒有人願意付錢看報紙呢？其實是有人願意的，其實有很多讀者只要他信任這個媒體，覺得他的新聞有價值的話，他們都是願意給錢的。”

談到香港壹傳媒將出售旗下包括港、台兩地的壹週刊與其他雜誌，劉世添也做出解讀。

劉世添說：”有時候你就是要將一些賠錢的東西賣掉，然後就能讓主要媒體更能生存，而且雜誌是比較容易，比較更能取代的地方。”

隨著網上資訊愈來愈氾濫，有時真真假假，劉世添相信，信譽好的傳統媒體仍有生存的空間。

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