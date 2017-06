退休華裔荷里活道具大師華埠回憶 啟發導演拍華埠紀錄片（視頻）

By

【KTSF 陳嘉琪報導】

大家喜歡用什麼方法去記下一些美好的回憶呢?一位退休的華裔荷里活道具大師,就利用他的手藝,製作了6個關於舊金山華埠的模型,最後更拍成紀錄片。

81歲的黃則現(Frank Wong)退休前,是荷里活電影的道具大師,他曾經在舊金山華埠生活,為了記錄這段珍貴的歷史,黃則現用了20年時間,親手製作了7個模型,並將模型放在華埠的美國華人歷史學會展出,模型包括中藥行、華裔家庭的廚房及散房等,當中亦加入了黃則現對華埠的願景。

美國華人歷史學會發言人李翠屏(Sue Lee)說:”模型在介紹華埠,講述我們的遺產和歷史,看到這些模型,令你感覺到作為華裔的驕傲以及為華埠感到自豪,華埠不斷在改變,但我們要記得我們的根,這些模型就有這個作用。”

在模型展出期間,就引起了一位華裔導演的興趣,以模型作為基礎,拍攝了一部長約30分鐘有關華埠歷史與變遷的紀錄片,叫做”Forever Chinatown”。

影片穿插於模型及現今的華埠之間,在短時間內濃縮華埠的變遷。

影片出爐後,在多個國際電影節及試影會上播出,有興趣的市民可以上網查看購買的方法。



黃則現現在與家人製作最後一件模型,在這件作品裏,他會將自己及家人的人形公仔都加進去,讓他可以同時成為歷史的一部份。

