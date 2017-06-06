退休華裔荷里活道具大師華埠回憶 啟發導演拍華埠紀錄片（視頻）

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【KTSF 陳嘉琪報導】

大家喜歡用什麼方法去記下一些美好的回憶呢？一位退休的華裔荷里活道具大師，就利用他的手藝，製作了6個關於舊金山華埠的模型，最後更拍成紀錄片。

81歲的黃則現（Frank Wong）退休前，是荷里活電影的道具大師，他曾經在舊金山華埠生活，為了記錄這段珍貴的歷史，黃則現用了20年時間，親手製作了7個模型，並將模型放在華埠的美國華人歷史學會展出，模型包括中藥行、華裔家庭的廚房及散房等，當中亦加入了黃則現對華埠的願景。

美國華人歷史學會發言人李翠屏（Sue Lee）說：”模型在介紹華埠，講述我們的遺產和歷史，看到這些模型，令你感覺到作為華裔的驕傲以及為華埠感到自豪，華埠不斷在改變，但我們要記得我們的根，這些模型就有這個作用。”

在模型展出期間，就引起了一位華裔導演的興趣，以模型作為基礎，拍攝了一部長約30分鐘有關華埠歷史與變遷的紀錄片，叫做”Forever Chinatown”。

影片穿插於模型及現今的華埠之間，在短時間內濃縮華埠的變遷。

影片出爐後，在多個國際電影節及試影會上播出，有興趣的市民可以上網查看購買的方法。



黃則現現在與家人製作最後一件模型，在這件作品裏，他會將自己及家人的人形公仔都加進去，讓他可以同時成為歷史的一部份。

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