福特汽車(Ford)宣布,將旗下Focus品牌汽車生產線從美國轉移至中國,然後再把產品運輸回美國銷售。

福特此前曾宣布計畫將生產線移至墨西哥,但是據算將工廠建在中國,大約會每年節省5億元。

受到關注的是,此次搬遷不會影響在密西根工廠的就業率,因為福特計畫將在密西根的生產線組裝高利潤的大型汽車,這將需要大約3,600名員工。

美國近年對於小型汽車的需求走低,今年到目前為止,Focus型號的銷售下降20%。

