大法官提名人性侵指控聽證會召開 女教授哽咽作證

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【KTSF】

聯邦參議院司法委員會，週四就聯邦大法官提名人Brett Kavanaugh被指高中時曾企圖性侵女性一事召開聽證會，提出指控的女事主Christine Blasey Ford詳述她聲稱被性侵的經過，Ford作證完畢後，將會輪到Kavanaugh作證。

共和黨籍的司法委員會主席Chuck Grassley在聽證會召開後，首先就共和黨對這場聽證會的處理手法作出辯護，同時就Ford和Kavanaugh在性侵指控曝光後面臨的惡意對待作出道歉，當中包括死亡恐嚇。

民主黨聯邦參議員范士丹（Diane Feinstein）則表示，感謝Ford挺身而出到國會作證，她同時批評共和黨否決民主黨要求延後Kavanaugh的提名確認程序，讓聯邦調查局（FBI）調查所有指控。

Ford接著宣誓作證，她在陳詞一度哽咽，她說在1982年夏天，喝醉酒的Kavanaugh將她壓在床上，然後非禮她，並企圖脫下她當時穿著的泳衣，她尖叫呼救時，Kavanaugh用手摀著她的嘴，之後她不斷掙扎，終於擺脫Kavanaugh，Kavanaugh接著與友人大笑離開。

Ford說，她當時想到他是要強姦她。

民主黨參議員Patrick Leahy問Ford，她對這件事最深刻的記憶是甚麼，Ford回答說是兩名男子的笑聲，他們”利用我換取歡樂”。

聽證會上有議員問道，她是否肯定施襲者是Kavanaugh，Ford回答說”百分之一百”肯定。

Ford曾說，Kanavaugh友人Mark Judge在事發時也在房中，但Judge回應說不記得此事，也拒絕到國會作證。

Ford現年51歲，她週四花了3小時作證，當中她重覆了對Kavanaugh的指控，但並沒有披露新的細節，Ford作證完畢後，在場有數名婦女高聲向Ford道謝，Ford在作證完後似乎鬆了口氣，向她們飛吻回應，民主黨參議員則圍攏著她與她握手。

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