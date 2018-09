大法官提名人性侵指控聽證會召開 女教授哽咽作證

By

【KTSF】

聯邦參議院司法委員會,週四就聯邦大法官提名人Brett Kavanaugh被指高中時曾企圖性侵女性一事召開聽證會,提出指控的女事主Christine Blasey Ford詳述她聲稱被性侵的經過,Ford作證完畢後,將會輪到Kavanaugh作證。

共和黨籍的司法委員會主席Chuck Grassley在聽證會召開後,首先就共和黨對這場聽證會的處理手法作出辯護,同時就Ford和Kavanaugh在性侵指控曝光後面臨的惡意對待作出道歉,當中包括死亡恐嚇。

民主黨聯邦參議員范士丹(Diane Feinstein)則表示,感謝Ford挺身而出到國會作證,她同時批評共和黨否決民主黨要求延後Kavanaugh的提名確認程序,讓聯邦調查局(FBI)調查所有指控。

Ford接著宣誓作證,她在陳詞一度哽咽,她說在1982年夏天,喝醉酒的Kavanaugh將她壓在床上,然後非禮她,並企圖脫下她當時穿著的泳衣,她尖叫呼救時,Kavanaugh用手摀著她的嘴,之後她不斷掙扎,終於擺脫Kavanaugh,Kavanaugh接著與友人大笑離開。

Ford說,她當時想到他是要強姦她。

民主黨參議員Patrick Leahy問Ford,她對這件事最深刻的記憶是甚麼,Ford回答說是兩名男子的笑聲,他們”利用我換取歡樂”。

聽證會上有議員問道,她是否肯定施襲者是Kavanaugh,Ford回答說”百分之一百”肯定。

Ford曾說,Kanavaugh友人Mark Judge在事發時也在房中,但Judge回應說不記得此事,也拒絕到國會作證。

Ford現年51歲,她週四花了3小時作證,當中她重覆了對Kavanaugh的指控,但並沒有披露新的細節,Ford作證完畢後,在場有數名婦女高聲向Ford道謝,Ford在作證完後似乎鬆了口氣,向她們飛吻回應,民主黨參議員則圍攏著她與她握手。

