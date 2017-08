By

【KTSF】

有美國汽車製造商計劃在中國出售全電動車。

汽車製造商福特(Ford)與中國一間專門製造全電車的公司合資,在中國製造一款新品牌的全電動汽車。

中國是世界最大的汽車市場,加上中國政府為了減少大城市的汽車廢氣污染,也在推動電動車的發展。

而福特並不是唯一一間在中國增加電動汽車銷售的廠商,早前就有通用汽車,以及德國福士汽車,在中國銷售他們的全電動汽車。

