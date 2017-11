By

【KTSF 吳倩妤報導】

福布斯雜誌發表2017年度中國富豪榜,中國恒大集團董事長許家印成為新一位中國首富,資產淨值增至425億美元。

騰訊主席馬化騰以390億美元排第二位,阿里巴巴董事長馬雲排第三。

去年排榜首的萬達集團董事長王健林今年排第四位,順風速運的創辦人王衛排第五,而碧桂園房地產的楊惠妍就成中國女首富。

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。