中國通脹時代來臨,駐北京的記者以第一身角度了解物價有多貴。

一個在香港賣24元的快餐,北京賣25元人民幣,但吃不飽。而一個細的冰鮮三黃雞,一斤多一點,以前不用30元,現在就要40元。

蔬菜方面,最便宜的是蘿蔔,一斤半只賣3元。

另外,連下欄物都逃不過物價上升的浪潮,饅頭都由4元5個加至4.5元4個。

