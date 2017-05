Flynn被爆曾阻撓對抗IS行動 疑與土耳其反對有關

By

【KTSF 張麗月報導】

聯邦參議院發傳票要拿前國家安全顧問Michael Flynn的業務紀錄,作為調查重點目標的Flynn負面材料越爆越多。

紐約時報說,特朗普團隊找Flynn做國家安全顧問時,已經知道當局正在調查Flynn替土耳其政府游說的事。Flynn被指在任內阻擋美國一項針對伊斯蘭國的反恐軍事行動計劃,因為計劃交由庫爾德部隊執行,受到土耳其政府反對。

路透社說,有3名知情的前任及現任美國官員透露,Flynn與特朗普競選團隊其他顧問人員在去年大選最後7個月期間 ,與俄國官員及克里姆林宮有關係的一方接觸至少18次,當中包括電話及電郵通訊。

FBI與國會正在檢閱有關的紀錄。白宮與俄國都不作評論。

更多新聞:

特朗普堅決否認串通俄國 稱涉俄調查傷害美國

特朗普炮轟涉俄調查 形容是美國史上最大政治迫害

特朗普怒斥傳媒處事不公 民主黨促調查解僱聯調局長始末

消息指奧巴馬早已警告特朗普 勿選Flynn任國安顧問(視頻)

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。