Flynn被爆曾阻撓對抗IS行動 疑與土耳其反對有關

【KTSF 張麗月報導】
聯邦參議院發傳票要拿前國家安全顧問Michael Flynn的業務紀錄，作為調查重點目標的Flynn負面材料越爆越多。
紐約時報說，特朗普團隊找Flynn做國家安全顧問時，已經知道當局正在調查Flynn替土耳其政府游說的事。Flynn被指在任內阻擋美國一項針對伊斯蘭國的反恐軍事行動計劃，因為計劃交由庫爾德部隊執行，受到土耳其政府反對。
路透社說，有3名知情的前任及現任美國官員透露，Flynn與特朗普競選團隊其他顧問人員在去年大選最後7個月期間 ，與俄國官員及克里姆林宮有關係的一方接觸至少18次，當中包括電話及電郵通訊。
FBI與國會正在檢閱有關的紀錄。白宮與俄國都不作評論。
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