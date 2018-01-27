美國流感疫情持續惡化 為2009年來最嚴重一年

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【KTSF 梁秋玉報導】

聯邦疾病防控中心（CDC）週五表示，這個冬季的流感季節是自2009年以來最嚴重的一季，而且還在繼續惡化。

全美感染流感人數持續增加，跟死亡率有關的住院率更持續跳升，達到自2009年以來新高，令人擔憂。

聯邦疾病防控中心表示，截至目前的數據顯示，今年的流感趨勢正達到甚至超越2014年至2015年流感季節的總人數，當年有約3,400萬美國人感染流感病毒，當中71萬人需留醫治療，56,000人死亡。

本週又有7名兒童因感冒而死亡，令兒童死亡人數上升至37，而2014年至2015年，共有148名兒童死亡。

疾病防控中心表示，今年的流感病毒是H3N2，已經存在50年，與1968年香港的流感類似，是一種季節性且有致命性的病菌，如果65歲以上的人感染這種病毒，多數都需入院治療。

而全美流感重災區，目前是紐約市和波多黎各，在加州 本週因流感死亡的人數是23，都是65歲以下。

而今冬至今，全加州有97人因流感死亡，其中灣區有20人，南加州則有48人。

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