美國流感疫情持續惡化 為2009年來最嚴重一年

By

【KTSF 梁秋玉報導】

聯邦疾病防控中心(CDC)週五表示,這個冬季的流感季節是自2009年以來最嚴重的一季,而且還在繼續惡化。

全美感染流感人數持續增加,跟死亡率有關的住院率更持續跳升,達到自2009年以來新高,令人擔憂。

聯邦疾病防控中心表示,截至目前的數據顯示,今年的流感趨勢正達到甚至超越2014年至2015年流感季節的總人數,當年有約3,400萬美國人感染流感病毒,當中71萬人需留醫治療,56,000人死亡。

本週又有7名兒童因感冒而死亡,令兒童死亡人數上升至37,而2014年至2015年,共有148名兒童死亡。

疾病防控中心表示,今年的流感病毒是H3N2,已經存在50年,與1968年香港的流感類似,是一種季節性且有致命性的病菌,如果65歲以上的人感染這種病毒,多數都需入院治療。

而全美流感重災區,目前是紐約市和波多黎各,在加州 本週因流感死亡的人數是23,都是65歲以下。

而今冬至今,全加州有97人因流感死亡,其中灣區有20人,南加州則有48人。

(Copyright 2018 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。