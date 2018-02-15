今年流感疫苗效力僅36% 對長者基本沒效用

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【KTSF】

據美國疾控中心（CDC）週四公布的初步數字顯示，今年的流感疫苗在對抗流感上，只有36%的效力，導致今年的疫情特別嚴重。

在過去10年，只有一次的疫苗在對抗流感上，有如此低的效力。

今年的流感病例主要是由A型H3N2引發，而疫苗在對抗這菌株上只有25%效力。

A型H3N2的傳染力強，染病後病癥也較嚴重，專家估計，疫苗效力低，可能是導致美國今年流感疫情嚴重的其中一個原因。

據美國疾控中心指出，今年的疫苗對長者差不多沒有效用，年幼兒童相對較佳。

雖然如此，專家仍建議民眾接種流感疫苗，因為可以減低病癥、讓病人不用住院。

根據統計數字，今年的疫苗在對抗A型H1N1表現最佳，效力達67%，但這個菌株在今年冬季並不常見，而今年的疫苗在對抗B型流感則有42%效力。

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