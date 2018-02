今年流感疫苗效力僅36% 對長者基本沒效用

By

據美國疾控中心(CDC)週四公布的初步數字顯示,今年的流感疫苗在對抗流感上,只有36%的效力,導致今年的疫情特別嚴重。

在過去10年,只有一次的疫苗在對抗流感上,有如此低的效力。

今年的流感病例主要是由A型H3N2引發,而疫苗在對抗這菌株上只有25%效力。

A型H3N2的傳染力強,染病後病癥也較嚴重,專家估計,疫苗效力低,可能是導致美國今年流感疫情嚴重的其中一個原因。

據美國疾控中心指出,今年的疫苗對長者差不多沒有效用,年幼兒童相對較佳。

雖然如此,專家仍建議民眾接種流感疫苗,因為可以減低病癥、讓病人不用住院。

根據統計數字,今年的疫苗在對抗A型H1N1表現最佳,效力達67%,但這個菌株在今年冬季並不常見,而今年的疫苗在對抗B型流感則有42%效力。

