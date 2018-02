報告指流感求醫人數降 但死亡人數仍上升

By

【KTSF】

聯邦疾控中心(CDC)和加州衛生部發布最新的流感報告顯示,全國以及加州死於流感的人數持續增加,因流感症狀而求醫的人數有下降趨勢,可是仍然高於正常水平。

CDC發布的流感報告顯示,2月4號到10號一星期內,全國有22個兒童和嬰兒死於流感,由去年10月流感季節開始至今,全國最少有84個兒童因為流感而死亡。

加州方面,公共衛生部的最新流感報告指出,本月4號到10號,全州有22名65歲以下人士死於流感,使這個流感季節,加州的死亡確診個案上升至185宗。

另外 州衛生部證實,目前乙型流感已開始超越甲型流感,在加州更為盛行,州衛生部強調現時接種流感疫苗仍然未算遲,因為預料流感季節到春季結束才完結,而接種疫苗是預防流感和減輕症狀的最好方法。

