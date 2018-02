By

聯邦疾病防控中心(CDC)最新數據顯示,過去一週有16名兒童因患感冒而死亡,而今冬流感肆虐以來,兒童的死亡人數已攀升至53人。

加州衛生部的最新報告則顯示,過去一週,65歲以下因流感死亡的個案又增加了30宗,令今冬流感死亡人數上升至127人,而今冬至今,灣區有22人因流感死亡,南加州則有66人,分別比上一週增加兩人和18人。

聯邦疾病防控中心表示,今冬因流感導致住院的案例已打破2014至2015年度紀錄,尤以65歲或以上長者居多,而全美出現流感疫情的州已從39升至42。

