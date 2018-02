美國流感仍非常活躍 嚴重程度媲美2009年豬流感

By

【KTSF 黃恩光報導】

聯邦疾控中心(CDC)發布全國流感最新報告,顯示流感在40幾個州非常活躍,嚴重程度與2009年H1N1豬流感一樣,全國有63個兒童死於流感,而在加州 因流感死亡的人數也不斷增加。

CDC表示,今個流感季節和2009年豬流感一樣嚴重,統計顯示,每13名求診的病人當中,就有一名是流感患者。

CDC稱,今年因感冒要看醫生的人數,和2009年流感大流行高峰期時的人數一樣多,因流感而要入院的人數,多過以往嚴重的流感季節,例如2014至15年的流感季節。

加州衛生部最新發表的數字顯示,上月28號至本月3號一個星期,加州有36名65歲以下人士證實死於流感,使今個流感季節在加州因為流感死亡的人數增加至163人。

在灣區有30人死亡,而南加州死亡人數最多,至今有91人死亡。

美國目前正處於流感高峰期,加州衛生部門官員指出,雖然死亡人數增加,可是染病的人數有下降的跡象,今年主要導致流感的是甲型流感H3N2流感病毒,而在這種流感病毒流行的季節,許多長者和兒童都會病得很嚴重。

現在有跡象顯示,乙型流感個案正在增加,州衛生部指出,去年一份調查顯示,接種流感疫苗能減低兒童死於流感的風險。

