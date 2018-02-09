美國流感仍非常活躍 嚴重程度媲美2009年豬流感

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【KTSF 黃恩光報導】

聯邦疾控中心（CDC）發布全國流感最新報告，顯示流感在40幾個州非常活躍，嚴重程度與2009年H1N1豬流感一樣，全國有63個兒童死於流感，而在加州 因流感死亡的人數也不斷增加。

CDC表示，今個流感季節和2009年豬流感一樣嚴重，統計顯示，每13名求診的病人當中，就有一名是流感患者。

CDC稱，今年因感冒要看醫生的人數，和2009年流感大流行高峰期時的人數一樣多，因流感而要入院的人數，多過以往嚴重的流感季節，例如2014至15年的流感季節。

加州衛生部最新發表的數字顯示，上月28號至本月3號一個星期，加州有36名65歲以下人士證實死於流感，使今個流感季節在加州因為流感死亡的人數增加至163人。

在灣區有30人死亡，而南加州死亡人數最多，至今有91人死亡。

美國目前正處於流感高峰期，加州衛生部門官員指出，雖然死亡人數增加，可是染病的人數有下降的跡象，今年主要導致流感的是甲型流感H3N2流感病毒，而在這種流感病毒流行的季節，許多長者和兒童都會病得很嚴重。

現在有跡象顯示，乙型流感個案正在增加，州衛生部指出，去年一份調查顯示，接種流感疫苗能減低兒童死於流感的風險。

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