加州流感至今42人死亡 死者中七成沒接種疫苗（視頻）

By

【KTSF 郭柟報導】

目前全加州死於流感的人數已上升至42人,比去年同期大幅增加了33人,加州衛生部透露,死者都是65歲或以下人士,當中七成沒有接種疫苗,當局呼籲公眾做好措施防範流感。

報導指在灣區有19人死於流感,當中5人來自Santa Clara縣、6人來自Contra Costa縣,舊金山暫時沒有流感死亡個案。

雖然目前只是流感季節早期,灣區的醫院這段期間多了看急症病人,非常繁忙,不過表示有足夠資源應付。

中半島Daily City的Seton醫院都表示,來看急症的人多了,他們在門口設了臨時帳篷,方便除時增加急症服務。

加州衛生局再次呼籲民眾去打流感針,雖然有專家指今年的流感疫苗與肆虐的病毒不配對,疫苗效用只得一至三成,但當局指出,目前防範流感最好的方法依然是去打流感防疫針。

如果發現感冒發燒,就應留在家中,避免出外與他人接觸,以免傳播病毒,又建議民眾咳嗽或打噴嚏的時候,要用面紙或手肘掩蓋,避免觸摸眼、鼻、口,並經常徹底洗手。

(Copyright 2018 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。