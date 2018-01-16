加州流感至今42人死亡 死者中七成沒接種疫苗（視頻）

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【KTSF 郭柟報導】

目前全加州死於流感的人數已上升至42人，比去年同期大幅增加了33人，加州衛生部透露，死者都是65歲或以下人士，當中七成沒有接種疫苗，當局呼籲公眾做好措施防範流感。

報導指在灣區有19人死於流感，當中5人來自Santa Clara縣、6人來自Contra Costa縣，舊金山暫時沒有流感死亡個案。

雖然目前只是流感季節早期，灣區的醫院這段期間多了看急症病人，非常繁忙，不過表示有足夠資源應付。

中半島Daily City的Seton醫院都表示，來看急症的人多了，他們在門口設了臨時帳篷，方便除時增加急症服務。

加州衛生局再次呼籲民眾去打流感針，雖然有專家指今年的流感疫苗與肆虐的病毒不配對，疫苗效用只得一至三成，但當局指出，目前防範流感最好的方法依然是去打流感防疫針。

如果發現感冒發燒，就應留在家中，避免出外與他人接觸，以免傳播病毒，又建議民眾咳嗽或打噴嚏的時候，要用面紙或手肘掩蓋，避免觸摸眼、鼻、口，並經常徹底洗手。

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