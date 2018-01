By

【KTSF】

加州今年的流感季節已經造成全州27名65歲以下的人死亡。

這些流感死亡案例中,有4個是在南灣Santa Clara縣。

北加州Kaiser Permanente的流感疫苗計劃透露,他們今年已經對5,000名病人的口水樣本進行化驗,近一半呈現流感陽性反應。

衛生官員表示,去年的流感是10年來最嚴重的,按照目前的趨勢,預料今年的情況將會更糟。

而南灣聖荷西市和附近的Santa Cruz一些醫院,已經暫時禁止16歲以下有流感症狀的民眾到訪,當局表示這是要保護醫院的職員和病人。

目前進入冬天只有兩個星期,衛生官員因此呼籲還沒有接種流感疫苗6個月大以上的民眾,應該儘早接種疫苗,疫苗需要兩個星期的時間開始生效。

(Copyright 2018 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。