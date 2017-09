風暴Irma災情仍嚴峻 佛州逾700萬戶停電

By

【KTSF 崔凱橋報導】

風暴Irma繼續移入內陸,威力逐漸減弱,但在多處引發的水災仍未紓緩,其中以佛羅里達災情最嚴峻,逾700萬戶停電,東北部城市有河流水位打破逾百年紀錄,風災已造成最少10人死亡。

Irma逼近佛羅里達東北部時早已減弱,不過,暴風圈覆蓋面廣,破紀錄的風暴潮及大雨,導致州內最長的聖約翰河水位急升至逾170年來最高。

軍方調動航空母艦林肯號及其他艦艇到當地,協助搜救善後,當局警告最惡劣的情況還未過去。

邁阿密於早一天同樣多處淹浸,到星期一已大為好轉,市中心水浸情況緩和,工人忙於善後。

佛州整個州分多達3分之2民居及商戶停電,當地政府及電力公司均表示,或需時數星期才完成搶修。

毗鄰的喬治亞州及南卡羅來納州進入Irma暴風圈範圍後,陸續出現災情。

氣象部門預料,Irma稍後吹襲阿拉巴馬及田納西州後,本週後期逐漸消散。

