佛州州長面對公眾壓力 宣布加強槍管條例

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【KTSF 張麗月報導】

佛羅里達州校園槍擊案發生後，全國各地學生發起反槍械行動 ，佛州州長面對公眾壓力，週五宣布大幅加強槍枝管制。

佛州州長Rick Scott宣佈，今後佛州每間公立學校必須派駐最少一名受過訓練的武裝保安人員，駐守校園。

Scott說：”我正呼籲硬性規定有一名執法人員駐守每間公立學校。”

他也會更嚴格審查買槍人士的背景，務求杜絕有精神問題的人買槍，他又將買槍的合法年齡提高到21歲，以及禁止使用加速發射的”撞火”槍托（bump stock）。

佛州州長這些措施，顯示他決定不再附和很多同黨人，還有特朗普以及美國槍會在槍枝問題上所堅持的立場。

特朗普週五在保守派CPAC場合中，再次強調以槍止槍，認為教師帶槍上課，可以制止瘋狂的人到校園開火。

特朗普譄：”這主意不錯，教師射X爆他，他都不知發生何事。”

美國槍會也認為，槍械不是問題，神經有病的人拿到槍才是問題。

美國槍會也指責，有人利用校園槍擊案將槍械問題政治化，又指責一些媒體喜見集體槍擊案發生，因為有事發生就有銷路有收視。

執法機構及教育界就普遍反對以槍制槍的方法，尤其不贊成叫老師帶槍上課。

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