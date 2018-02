佛州州長面對公眾壓力 宣布加強槍管條例

By

【KTSF 張麗月報導】

佛羅里達州校園槍擊案發生後,全國各地學生發起反槍械行動 ,佛州州長面對公眾壓力,週五宣布大幅加強槍枝管制。

佛州州長Rick Scott宣佈,今後佛州每間公立學校必須派駐最少一名受過訓練的武裝保安人員,駐守校園。

Scott說:”我正呼籲硬性規定有一名執法人員駐守每間公立學校。”

他也會更嚴格審查買槍人士的背景,務求杜絕有精神問題的人買槍,他又將買槍的合法年齡提高到21歲,以及禁止使用加速發射的”撞火”槍托(bump stock)。

佛州州長這些措施,顯示他決定不再附和很多同黨人,還有特朗普以及美國槍會在槍枝問題上所堅持的立場。

特朗普週五在保守派CPAC場合中,再次強調以槍止槍,認為教師帶槍上課,可以制止瘋狂的人到校園開火。

特朗普譄:”這主意不錯,教師射X爆他,他都不知發生何事。”

美國槍會也認為,槍械不是問題,神經有病的人拿到槍才是問題。

美國槍會也指責,有人利用校園槍擊案將槍械問題政治化,又指責一些媒體喜見集體槍擊案發生,因為有事發生就有銷路有收視。

執法機構及教育界就普遍反對以槍制槍的方法,尤其不贊成叫老師帶槍上課。

(Copyright 2018 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。