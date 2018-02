佛州高中爆槍擊案至少17死 槍手落網

By

佛羅里達州一間高中週三發生槍擊案,當地縣警局表示,至少17人死亡,19歲槍手已落網。

事發於Marjory Stoneman Douglas高中,當地警方下午發推文稱,受害人至少有14人,目前仍有受害人送往醫院救治,稍後Broward縣警局長Scott Israel公布,至少有17人死亡。

據報槍手現年19歲,名叫Nicolas Cruz,曾是該校學生,早前因為紀律問題被逐出校,案發後他一度逃脫,大約一小時後被警方拘捕。

事發時,有學生向父母發短訊,報稱校園有人開槍,警方正在外頭,他本人正在校園大堂,大門已上鎖,他之後再發短訊向父母報平安。

當地的新聞攝製隊拍攝到,至少有一人需要由擔架床抬出,也有救護人員似乎在行人路料理傷者。

事發高中位於佛州南部的Parkland社區,距離邁亞密市中心以東約45哩,在2016至2017學年有逾3,100名學生報讀。

