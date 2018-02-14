佛州高中爆槍擊案至少17死 槍手落網

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佛羅里達州一間高中週三發生槍擊案，當地縣警局表示，至少17人死亡，19歲槍手已落網。

事發於Marjory Stoneman Douglas高中，當地警方下午發推文稱，受害人至少有14人，目前仍有受害人送往醫院救治，稍後Broward縣警局長Scott Israel公布，至少有17人死亡。

據報槍手現年19歲，名叫Nicolas Cruz，曾是該校學生，早前因為紀律問題被逐出校，案發後他一度逃脫，大約一小時後被警方拘捕。

事發時，有學生向父母發短訊，報稱校園有人開槍，警方正在外頭，他本人正在校園大堂，大門已上鎖，他之後再發短訊向父母報平安。

當地的新聞攝製隊拍攝到，至少有一人需要由擔架床抬出，也有救護人員似乎在行人路料理傷者。

事發高中位於佛州南部的Parkland社區，距離邁亞密市中心以東約45哩，在2016至2017學年有逾3,100名學生報讀。

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