佛州校園血案事發高中復課 學生聲言續推槍管

By

【KTSF 游瑋珊報導】

佛羅里達州Parkland市造成17人死亡的校園槍擊案,事發高中週三復課,有同學聲言會繼續藉事件,在州內以至全國層面推動加強槍械管制。

槍擊案發生後兩週,Marjory Stoneman Douglas高中週三早上復課,3,000多名學生,九成五都有返校。

全校先默哀17秒,悼念17名死者,校方特地在第四節才開始正式上課,也即當天事發的時間,讓學生重回當時身處的教室,跟當時共處的人一起重新出發。

學生Kevin Trejos說:”看到空桌讓我覺得很艱難,身旁就是空桌讓我覺得很艱難。”

學生說,老師給學生很多支援,每個教室都有輔導員。

校方安排150名輔導員以及治療犬到校,首天復課只上半天課,校方表明目前著重整理同學心情,課程放在其次。

學校週三加強保安,有同學聲言,要繼續藉事件推動佛羅里達州以至全國加強槍管。

學生Meiling Hoshing說:”需要的是嚴格的槍械法,精神健康評估,更嚴格的背景審查,還有團結。”

縣校區主管以至佛羅里達州州長都表明,目前重點在於增加校園執法人手,對特朗普總統提出讓老師荷槍的建議,兩人都不贊同,州長期望在下月初在議會會期結束前,通過槍械和學校安全法案。

(Copyright 2018 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。