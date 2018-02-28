佛州校園血案事發高中復課 學生聲言續推槍管

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【KTSF 游瑋珊報導】

佛羅里達州Parkland市造成17人死亡的校園槍擊案，事發高中週三復課，有同學聲言會繼續藉事件，在州內以至全國層面推動加強槍械管制。

槍擊案發生後兩週，Marjory Stoneman Douglas高中週三早上復課，3,000多名學生，九成五都有返校。

全校先默哀17秒，悼念17名死者，校方特地在第四節才開始正式上課，也即當天事發的時間，讓學生重回當時身處的教室，跟當時共處的人一起重新出發。

學生Kevin Trejos說：”看到空桌讓我覺得很艱難，身旁就是空桌讓我覺得很艱難。”

學生說，老師給學生很多支援，每個教室都有輔導員。

校方安排150名輔導員以及治療犬到校，首天復課只上半天課，校方表明目前著重整理同學心情，課程放在其次。

學校週三加強保安，有同學聲言，要繼續藉事件推動佛羅里達州以至全國加強槍管。

學生Meiling Hoshing說：”需要的是嚴格的槍械法，精神健康評估，更嚴格的背景審查，還有團結。”

縣校區主管以至佛羅里達州州長都表明，目前重點在於增加校園執法人手，對特朗普總統提出讓老師荷槍的建議，兩人都不贊同，州長期望在下月初在議會會期結束前，通過槍械和學校安全法案。

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