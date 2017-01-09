佛州機場槍擊片段曝光 疑犯罪成最高判死刑（視頻）

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佛羅里達州Fort Lauderdale國際機場上週五發生的5死槍擊案，有網站據稱取得事發的視頻，當中可見槍手冷靜地掏出手槍，在行李認領處開槍的情形。

據TMZ網站取得的視頻可見，槍手Esteban Santiago走過行李認領處，從腰間掏出手槍，開槍數次，之後起步跑。

現年26歲的Santiago被控殺害5名旅客和槍傷6人，他週六被控在國際機場從事引致他人死亡的暴力行為，這項控罪如罪名成立，最高可判處死刑。

聯邦調查局（FBI）在電郵中，表示知悉有視頻流出，但拒絕證實真偽，TMZ網站沒有透露視頻的出處，但畫面似乎是由保安攝錄機拍攝下來。

Santiago對調查員稱，攻擊是由他策劃，他買了一張單程票，從阿拉斯加飛往Fort Lauderdale機場，當局尚未知他為何在機場作案，目前尚未排除案件涉及恐怖活動。

去年11月，Santiago據報曾前往聯調局位於阿拉斯加的分局，報稱聯邦政府迫他看極端組織伊斯蘭國的視頻，企圖控制他的思想。

另外，Santiago去年因為表現欠佳，被國民警衛隊革職。

其兄長Bryan Santiago週六表示，他弟弟曾要求接受心理輔導，但卻沒有得到援助。

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