佛州機場槍擊片段曝光 疑犯罪成最高判死刑（視頻）

【KTSF】

佛羅里達州Fort Lauderdale國際機場上週五發生的5死槍擊案,有網站據稱取得事發的視頻,當中可見槍手冷靜地掏出手槍,在行李認領處開槍的情形。

據TMZ網站取得的視頻可見,槍手Esteban Santiago走過行李認領處,從腰間掏出手槍,開槍數次,之後起步跑。

現年26歲的Santiago被控殺害5名旅客和槍傷6人,他週六被控在國際機場從事引致他人死亡的暴力行為,這項控罪如罪名成立,最高可判處死刑。

聯邦調查局(FBI)在電郵中,表示知悉有視頻流出,但拒絕證實真偽,TMZ網站沒有透露視頻的出處,但畫面似乎是由保安攝錄機拍攝下來。

Santiago對調查員稱,攻擊是由他策劃,他買了一張單程票,從阿拉斯加飛往Fort Lauderdale機場,當局尚未知他為何在機場作案,目前尚未排除案件涉及恐怖活動。

去年11月,Santiago據報曾前往聯調局位於阿拉斯加的分局,報稱聯邦政府迫他看極端組織伊斯蘭國的視頻,企圖控制他的思想。

另外,Santiago去年因為表現欠佳,被國民警衛隊革職。

其兄長Bryan Santiago週六表示,他弟弟曾要求接受心理輔導,但卻沒有得到援助。

