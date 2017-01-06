佛州槍手是抵境旅客 領寄艙行李後拿槍犯案

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佛羅機達州Fort Lauderdale機場週五中午發生的槍擊案，當局稱槍手是一名抵境旅客，他從行李中取出手槍，在行李認領處開槍射人，事件造成5人死亡，8人受傷。

當局透露，槍手犯案後自行放下武器，再大字形躺在地上，接著被警方拘捕。

當局尚未透露槍手的動機，佛州參議員Bill Nelson透露，槍手身上持有軍方身分證，名字是Esteban Santiago，但暫時未確定該身分證是否屬於槍手。

Nelson表示，槍手有可能是精神出問題，也有可能是出於恐怖主義犯案，暫時未有定論。

另外，據Broward縣官員Chip LaMarca對美聯社透露，縣警局稱，槍手是乘坐加拿大航空的客機抵達佛州，寄艙行李中藏有槍械，他領取行李後，走到洗手間，為手槍上子彈後，步出洗手間開槍，暫時未知原因為何。

根據美國航空法，旅客可合法攜帶槍械和彈藥，但必須放在寄艙行李中，不准手提上機，同時不可以上子彈，槍械要鎖在硬盒中，在機場辦理登機手續時必須向航空公司申報。

另外，據目擊證人Mark Lea接受MSNBC電視台訪問稱，槍手不發一言地在行李認領處的輸送帶走上走落，在行李間開槍射向躲避的人，他說槍手共用上3個子彈匣。

之後槍手放下武器，大字形躺在地上，接著被警方帶走，過程中槍手沒有受傷，警員也沒有開槍。

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