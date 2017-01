佛州槍手是抵境旅客 領寄艙行李後拿槍犯案

By

【KTSF】

佛羅機達州Fort Lauderdale機場週五中午發生的槍擊案,當局稱槍手是一名抵境旅客,他從行李中取出手槍,在行李認領處開槍射人,事件造成5人死亡,8人受傷。

當局透露,槍手犯案後自行放下武器,再大字形躺在地上,接著被警方拘捕。

當局尚未透露槍手的動機,佛州參議員Bill Nelson透露,槍手身上持有軍方身分證,名字是Esteban Santiago,但暫時未確定該身分證是否屬於槍手。

Nelson表示,槍手有可能是精神出問題,也有可能是出於恐怖主義犯案,暫時未有定論。

另外,據Broward縣官員Chip LaMarca對美聯社透露,縣警局稱,槍手是乘坐加拿大航空的客機抵達佛州,寄艙行李中藏有槍械,他領取行李後,走到洗手間,為手槍上子彈後,步出洗手間開槍,暫時未知原因為何。

根據美國航空法,旅客可合法攜帶槍械和彈藥,但必須放在寄艙行李中,不准手提上機,同時不可以上子彈,槍械要鎖在硬盒中,在機場辦理登機手續時必須向航空公司申報。

另外,據目擊證人Mark Lea接受MSNBC電視台訪問稱,槍手不發一言地在行李認領處的輸送帶走上走落,在行李間開槍射向躲避的人,他說槍手共用上3個子彈匣。

之後槍手放下武器,大字形躺在地上,接著被警方帶走,過程中槍手沒有受傷,警員也沒有開槍。

