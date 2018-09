By

【i-CABLE】

4級颶風Florence逼近美國東岸,並繼續增強,預料會正面吹襲南卡及北卡羅來納州,這兩個州和弗吉尼亞州進入緊急狀態,當局強制撤離逾170萬名沿岸居民。

特朗普總統週三在Twitter上載影片,呼籲民眾盡快撤離。

特朗普又表示,救援人員早前在德州和佛羅里達州亦成功應對龍捲風,相信他們有能力處理今次颶風吹襲。

