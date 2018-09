颶風Florence升為4級 向南北卡羅萊州正面吹襲

By

颶風Florence週一升為4級,向著南卡羅萊納州及北卡羅萊納州進發,最強風速達到時速130哩,預料本週稍後時間會為美東廣泛地區帶來豪雨強風。

南卡羅萊納州州長週一已下令,整個州的海岸線範圍由週二起要疏散。

颶風Florence的威力已開始出現,當地的沙灘已捲起巨浪,有公路被海水淹浸。

如果颶風Florence減速,在海岸一帶徘徊,有可能會為Appalachian山區,甚至遠至西維珍尼亞州帶來豪雨,引發暴洪、山泥傾瀉等。

颶風Florence的移動路徑覆蓋6個核電站及煤礦工廠等,當局恐防這些設施會受到破壞。

國家颶風中心預測,颶風Florence登陸後可能會停留在南北卡羅萊納州一段時間,居住在內陸地區的民眾要為可能發生的停電或水浸事故作好準備。

