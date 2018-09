颶風Florence登陸北卡羅萊納州 有居民受困待救

By

【KTSF 吳宇斌報導】

一級颶風Florence在東岸時間早上7點15分,在北卡羅萊納州Wrightsville海灘登陸,在當地帶來風暴潮和狂風暴雨。

颶風Florence在當地刮起時速超過90英哩的狂風,和每小時3英吋的暴雨。

根據有線新聞網絡報導,颶風Florence引發的風暴潮高達10英呎,已經有超過200人被救出,仍然有超過100人等待救援,目前有超過40萬戶居民停電。

當局敦促居民在房屋的最高點,包括屋頂等地方暫避。

颶風Florence週四晚在北卡海岸集結時,已為當地帶來破壞,樹木被吹至東歪西倒,有雜物、落葉被捲起,河水湧入公園,更有油站的頂部被大風吹至倒塌。

北卡羅來納州州長庫珀警告,颶風Florence會造成嚴重傷亡,民眾要保持警惕,有人拒絕遵從當局呼籲,更趁暴風雨前夕到岸邊繼續觀浪。

大約100名長者在當局協助下,從南卡羅萊納州疏散到喬治亞州亞特蘭大市,當局預計有約1,000萬人將受到Florence的威脅,早前已下令逾170萬名沿岸居民撤離。

空中交通亦受到影響,週五有超過1,300班沿東海岸飛行的航班被取消。

