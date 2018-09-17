風暴Florence風力減弱 大雨致南北卡兩州多處水浸

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【KTSF 陳嘉琪報導】

吹襲美國東岸的風暴Florence，至今造成最少17人死亡，Florence風力雖然減弱，但帶來的大雨導致北卡羅來納州和南卡羅來納州多處水浸，當局預計災情可能持續一段時間。

北卡羅來納州沿海的新伯爾尼，是風暴其中一個重災區，多處水浸，房屋損毀，有船隻被沖上岸。

有12萬人口的威爾明頓，陸路交通因水浸中斷，當局計劃空運食物及食水到當地，東南面的蘭伯頓水浸同樣嚴重，高速公路變成河流，汽車浸至沒頂，當局出動橡皮艇搜救被困災民。

Florence上週登陸後已逐漸減弱，但風速仍維持每小時逾五50公里，繼續向西緩慢移動。在達拉斯有流動屋被塌下的大樹壓毀，一名3個月大的嬰兒送院後不治，救援人員替他作了30分鐘心肺復甦，他們打算放棄，但沒有停止，但在30分鐘後，他已返魂乏術。

北卡羅來納州州長呼籲民眾提防隨時有泛濫，當被要求撤離時就要順從指示。

特朗普總統在社交網站讚揚救援人員專業，他早前已指示批出聯邦資金，支援受影響縣市。

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