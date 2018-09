風暴Florence風力減弱 大雨致南北卡兩州多處水浸

By

【KTSF 陳嘉琪報導】

吹襲美國東岸的風暴Florence,至今造成最少17人死亡,Florence風力雖然減弱,但帶來的大雨導致北卡羅來納州和南卡羅來納州多處水浸,當局預計災情可能持續一段時間。

北卡羅來納州沿海的新伯爾尼,是風暴其中一個重災區,多處水浸,房屋損毀,有船隻被沖上岸。

有12萬人口的威爾明頓,陸路交通因水浸中斷,當局計劃空運食物及食水到當地,東南面的蘭伯頓水浸同樣嚴重,高速公路變成河流,汽車浸至沒頂,當局出動橡皮艇搜救被困災民。

Florence上週登陸後已逐漸減弱,但風速仍維持每小時逾五50公里,繼續向西緩慢移動。在達拉斯有流動屋被塌下的大樹壓毀,一名3個月大的嬰兒送院後不治,救援人員替他作了30分鐘心肺復甦,他們打算放棄,但沒有停止,但在30分鐘後,他已返魂乏術。

北卡羅來納州州長呼籲民眾提防隨時有泛濫,當被要求撤離時就要順從指示。

特朗普總統在社交網站讚揚救援人員專業,他早前已指示批出聯邦資金,支援受影響縣市。

