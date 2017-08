By

飽受洪水蹂躪的德克薩斯州休斯頓市,至週三大部分地區的洪水已開始退卻,迄今死亡人數已增至20人。

當局報稱週一再有兩名男子因水災死亡,其中一人是駕車遇上洪水被困,另一人是企圖游水離開水淹地點時,不幸遇溺斃命。

當局預料在洪水退卻後,會發現有更多人死亡。

目前仍有一些社區面臨洪水威脅,在Cypress溪的一條防波堤有可能缺堤,洪水有可能淹浸附近民居,雖然當局已發出強制疏散令,但有居民不理,決定留守。

在休斯頓地區,經過連續5天不停降雨,週三太陽終於再露面,這場風暴共為休斯頓市帶來多達52吋雨量,為美國有史以來最多雨量的一場熱帶風暴。

當地約有13,000人從災區救出,有逾17,000人需要到庇護所暫住。

