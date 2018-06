By

【i-CABLE】

越南北部連日暴雨,引發水浸和山泥傾瀉,至少7死,12人失蹤。

洪水淹沒道路,部份地區水深到膝蓋,數百間屋被沖走,災民要坐小艇疏散。

大雨又觸發山泥傾瀉,有道路損毀,中斷對外交通。

在災情最嚴重的萊州省,有5人死亡,12人失蹤,河江省亦有兩人被倒塌的房屋壓死。

今次暴雨帶來約2,600萬港元經濟損失,氣象部門預計,未來兩日雨勢持續。

