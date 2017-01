By

【KTSF 黃恩光報導】

惡劣天氣影響美國西部多個州分,北加州Sonoma縣和內華達州Reno市,有超過1,ooo人要疏散。

冬季風暴為北加州帶來狂風暴雨,引發內華達州Sierra一帶廣泛地區水浸,最近新的降雪因為氣溫上升而融化,加上大量降雨,導致河流水位暴漲,山區降雪達到15吋。

週一風暴將會減弱,可是另一股風暴晚上又會登陸,料會下大雨。

在Sonoma縣,風暴導致數千戶斷電,水浸導致住戶需要疏散,7間學校週一宣布停課。

在俄勒岡州 ,雨雪天氣導致公路上發生多宗嚴重交通意外,這場冬季風暴的威力影響遠至夏威夷。

