加拿大魁北克省嚴重水浸 2千居民疏散

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【KTSF 游瑋珊報導】

加拿大魁北克省罕見暴雨，加上融雪引發嚴重水浸，當局預料水位這3天會升至最高，約2,000居民已疏散，軍方也增派多兩倍士兵救災。

連日暴雨加上融雪引發水浸，蒙特利爾是魁北克省最新一個宣布進入緊急狀態的城市，軍方多派800士兵到省內救災，軍人在Pierrefonds河沿岸，協助居民堆沙包防洪。

暴雨令全省百多個市鎮近2,000人流離失所，蒙特利爾以西的Rigaud是重災區之一，消防逐戶拍門確保居民已撤離。

在首都區的Gatineau，一些地區積水深及小腿，政府大樓週一也停止辦公。

當局預料，週一到週三水位將達最高，然後會逐潮回落至正常水平。

隔鄰的安大略省也出現惡劣天氣，但公共安全部門形容當地情況目前相對穩定。

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