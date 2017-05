加拿大魁北克省嚴重水浸 2千居民疏散

By

【KTSF 游瑋珊報導】

加拿大魁北克省罕見暴雨,加上融雪引發嚴重水浸,當局預料水位這3天會升至最高,約2,000居民已疏散,軍方也增派多兩倍士兵救災。

連日暴雨加上融雪引發水浸,蒙特利爾是魁北克省最新一個宣布進入緊急狀態的城市,軍方多派800士兵到省內救災,軍人在Pierrefonds河沿岸,協助居民堆沙包防洪。

暴雨令全省百多個市鎮近2,000人流離失所,蒙特利爾以西的Rigaud是重災區之一,消防逐戶拍門確保居民已撤離。

在首都區的Gatineau,一些地區積水深及小腿,政府大樓週一也停止辦公。

當局預料,週一到週三水位將達最高,然後會逐潮回落至正常水平。

隔鄰的安大略省也出現惡劣天氣,但公共安全部門形容當地情況目前相對穩定。

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。