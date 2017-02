風暴席捲灣區 當局發出水災及大風警告（視頻）

By

【KTSF 梁秋玉報導】

今天一天都在下雨,氣象部門已對部分地區發出水災和大風警告,有效期一直到週二清晨。

國家氣象局表示,灣區從週日晚開始迎來另一股較強風暴,由於降雨不斷,當局已對多個地區發出水災警告,包括Santa Cruz山區,東灣山區及Sunol一帶,南灣Santa Clara Valley,北灣以及舊金山以北的Marin縣,水災警告會持續到今天傍晚。

另外在三條溪流附近的地區包括Russian River附近的Guerneville,Alameda Creek附近的Niles Canyon,以及貫穿南灣聖荷西地區的Guadalupe River ,水災警告會一直持續到週二。預計計這股風暴會給灣區帶來至少1.5英吋雨量,最多可達6英吋。

而從今天午後開始風力也會增強,當局也已發出大風警告,有效期持續到週二清晨三點。預計風速每小時24到40英里,晚間最高風速可達60英里。當局提醒民眾小心大風可能造成的樹木和電線桿倒塌,並呼籲民眾最好留在家中,一定要出行的話,則要格外注意安全。

至於Sierra山區,今天也有冬季風暴警告,7500英呎高的山區預計會降雪2至5英呎,6500英呎以下地區則會降雪約6英吋。當局也建議民眾盡量避免開車進入山區。

