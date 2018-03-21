中半島Hillsborough豪宅減價出售 買主是華裔（視頻）

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【KTSF 萬若全報導】

中半島高級住宅區Hillsborough有一棟外觀獨特的房子，在2015年掛牌上市後，儘管不斷的一直降價，在灣區火熱的房地產市場始終乏人問津，去年終於出現了買家。

開車經過280公路，經過中半島，不少駕駛人都被這棟橘色奇形怪狀的房屋吸引，這棟房子在2015年以420萬掛牌上市，但始終乏人問津，在去年降價到319萬，最後以280萬元成交。

灣區僑領方李邦琴說：”這個房子當我進來一看，我就馬上就非常喜歡她，因為她每一個牆，每一個門，每一個燈，任何廚房的每一個用具，她都是世界各地的藝術家做的，我看了之後就覺得這個房子是西方文明的組合。”

方李邦琴是灣區知名人物，曾經買下舊金山觀察家報轟動報業市場，她自己本身就住在Hillsborough ，她說年紀大了，想換間比較小的房子住，沒想到童心未泯的她，看上了這棟摩登原始屋。

方李邦琴說：”這是一個西方人幻想的童話故事，給我一個靈感，我覺得那就把過去跟未來無縫接起來，所以我後院放的是恐龍，前院放的是飛碟，把她無縫接起來，主題就叫做穿越彩虹。”

這棟房子建於1976年，靈感就是來自於卡通人物原始人Flintstone，除了造型獨特，圓形的建築全是採用水泥，包住支撐房子的鋼筋。

由於室內設計完全不對稱，方李邦琴只重新設計家具，這間有回音的房間是她的最愛，因為可以坐在這裡沉思眺望窗外忙碌的280公路。

方李邦琴說：”有時就在想那些人在忙忙碌碌來來回回的做些甚麼，然後回想自己我也在忙忙碌碌做甚麼。”

方李邦琴過去一直從事中美文化交流，買了這棟子房子之後，當然也不忘加了中國元素，那就是兵馬俑。

方李邦琴說：”這世界上東方和西方應該交會在一起，在這個交會之中，我不願意放一個大獅子在門前，和她格格不入，所以我就在前面做了一個矮牆，大概也就3呎高矮，矮牆裡面鑲了一排兵馬俑。”

喜愛藝術的方李邦琴也親自做了許多條鑲了亮片的魚，她說要把這些繞著房子擺，從屋頂看就像是個護城河，來參觀過的人一定也十分好奇。

為什麼有那麼多顏色不同的蘑菇？

方李邦琴說：”最主要她是繁殖力最強，非常豐盛的一個植物，同時她把所有的精力結合在一起，代表一種力量。”

自從房子曝光後，這裡也成了一個觀光景點，大家都很好奇新主人是誰，她說前屋主也是一位女性，這棟房子冬暖夏涼，等全部裝修完後考慮搬進來住。

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