中半島Hillsborough豪宅減價出售 買主是華裔（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

中半島高級住宅區Hillsborough有一棟外觀獨特的房子,在2015年掛牌上市後,儘管不斷的一直降價,在灣區火熱的房地產市場始終乏人問津,去年終於出現了買家。

開車經過280公路,經過中半島,不少駕駛人都被這棟橘色奇形怪狀的房屋吸引,這棟房子在2015年以420萬掛牌上市,但始終乏人問津,在去年降價到319萬,最後以280萬元成交。

灣區僑領方李邦琴說:”這個房子當我進來一看,我就馬上就非常喜歡她,因為她每一個牆,每一個門,每一個燈,任何廚房的每一個用具,她都是世界各地的藝術家做的,我看了之後就覺得這個房子是西方文明的組合。”

方李邦琴是灣區知名人物,曾經買下舊金山觀察家報轟動報業市場,她自己本身就住在Hillsborough ,她說年紀大了,想換間比較小的房子住,沒想到童心未泯的她,看上了這棟摩登原始屋。

方李邦琴說:”這是一個西方人幻想的童話故事,給我一個靈感,我覺得那就把過去跟未來無縫接起來,所以我後院放的是恐龍,前院放的是飛碟,把她無縫接起來,主題就叫做穿越彩虹。”

這棟房子建於1976年,靈感就是來自於卡通人物原始人Flintstone,除了造型獨特,圓形的建築全是採用水泥,包住支撐房子的鋼筋。

由於室內設計完全不對稱,方李邦琴只重新設計家具,這間有回音的房間是她的最愛,因為可以坐在這裡沉思眺望窗外忙碌的280公路。

方李邦琴說:”有時就在想那些人在忙忙碌碌來來回回的做些甚麼,然後回想自己我也在忙忙碌碌做甚麼。”

方李邦琴過去一直從事中美文化交流,買了這棟子房子之後,當然也不忘加了中國元素,那就是兵馬俑。

方李邦琴說:”這世界上東方和西方應該交會在一起,在這個交會之中,我不願意放一個大獅子在門前,和她格格不入,所以我就在前面做了一個矮牆,大概也就3呎高矮,矮牆裡面鑲了一排兵馬俑。”

喜愛藝術的方李邦琴也親自做了許多條鑲了亮片的魚,她說要把這些繞著房子擺,從屋頂看就像是個護城河,來參觀過的人一定也十分好奇。

為什麼有那麼多顏色不同的蘑菇?

方李邦琴說:”最主要她是繁殖力最強,非常豐盛的一個植物,同時她把所有的精力結合在一起,代表一種力量。”

自從房子曝光後,這裡也成了一個觀光景點,大家都很好奇新主人是誰,她說前屋主也是一位女性,這棟房子冬暖夏涼,等全部裝修完後考慮搬進來住。

