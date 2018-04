西南客機事故與金屬疲勞有關 女機師被讚是英雄

By

【KTSF 張麗月報導】

西南航空(Southwest Airlines)客機一個引擎昨天在半空爆炸,客機被迫緊急降落費城的事故,國家運輸安全委員會(NTSB)初步檢查後認為是金屬疲勞造成意外。

NTSB派出的專家小組到現場調查,NTSB主席Robert Sumwalt說,客機其中一個引擎的風扇葉已經分離脫落,也有證據顯示是金屬疲勞所致,當局將會進一步檢查這個引擎,以了解是甚麼原因造成金屬疲勞。

客機緊急降落費城時,有一個機窗爆裂,左邊引擎有部份也損毀,有部份引擎蓋的殘骸,在費城以西70哩外找到。

為了安全起見,西南航空表示,將於未來30天內檢查機隊中同類型的引擎。

西南航空1380號班機週二早上在紐約起飛後大約20分鐘,飛到3萬多呎高空時,客機的左邊引擎爆炸,彈出的碎片打破一個機窗,機師馬上減壓,當飛機急速下降時,乘客慌忙戴上氧氣罩。

其中坐在爆裂窗口旁邊座位,有繫上安全帶的女子,部份身體被氣流吸出窗外,同機乘客立即合力將她拉回機艙,並且替她做心肺復甦法,但都無效而死亡。

死者是43歲女乘客Jennifer Riordan,她來自新墨西哥州,是當地Wells Fargo銀行的行政人員,是兩個孩子的母親。

法醫官表示,Riordan因頭部、頸和上半身受猛烈撞擊致死,這宗事故造成一死,另外7個人受傷。

逃過大難的乘客都驚惶未定,有人說當時他們都想著至愛的人。

Marty Martinez說:”我本能就是立即想如何與至愛的人溝通,真的客機下墜,到處是氣流,我立即抓緊我的手提電腦,似乎荒謬,但我當時可以上網。”

客機得以安全降落,也全靠機師冷靜面對危機,其中一個受乘客稱讚的是女機師Tammie Shults,她成功將客機降落費城,她曾經做過海軍機師,當客機緊急降落後,她還走入機艙與乘客交談,確保他們無恙。

Joe Marcus:”她是真正英雄,她的勇氣控制局面,挽救機上每個人,真是難以置信。”

