西南客機事故與金屬疲勞有關 女機師被讚是英雄

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【KTSF 張麗月報導】

西南航空（Southwest Airlines）客機一個引擎昨天在半空爆炸，客機被迫緊急降落費城的事故，國家運輸安全委員會（NTSB）初步檢查後認為是金屬疲勞造成意外。

NTSB派出的專家小組到現場調查，NTSB主席Robert Sumwalt說，客機其中一個引擎的風扇葉已經分離脫落，也有證據顯示是金屬疲勞所致，當局將會進一步檢查這個引擎，以了解是甚麼原因造成金屬疲勞。

客機緊急降落費城時，有一個機窗爆裂，左邊引擎有部份也損毀，有部份引擎蓋的殘骸，在費城以西70哩外找到。

為了安全起見，西南航空表示，將於未來30天內檢查機隊中同類型的引擎。

西南航空1380號班機週二早上在紐約起飛後大約20分鐘，飛到3萬多呎高空時，客機的左邊引擎爆炸，彈出的碎片打破一個機窗，機師馬上減壓，當飛機急速下降時，乘客慌忙戴上氧氣罩。

其中坐在爆裂窗口旁邊座位，有繫上安全帶的女子，部份身體被氣流吸出窗外，同機乘客立即合力將她拉回機艙，並且替她做心肺復甦法，但都無效而死亡。

死者是43歲女乘客Jennifer Riordan，她來自新墨西哥州，是當地Wells Fargo銀行的行政人員，是兩個孩子的母親。

法醫官表示，Riordan因頭部、頸和上半身受猛烈撞擊致死，這宗事故造成一死，另外7個人受傷。

逃過大難的乘客都驚惶未定，有人說當時他們都想著至愛的人。

Marty Martinez說：”我本能就是立即想如何與至愛的人溝通，真的客機下墜，到處是氣流，我立即抓緊我的手提電腦，似乎荒謬，但我當時可以上網。”

客機得以安全降落，也全靠機師冷靜面對危機，其中一個受乘客稱讚的是女機師Tammie Shults，她成功將客機降落費城，她曾經做過海軍機師，當客機緊急降落後，她還走入機艙與乘客交談，確保他們無恙。

Joe Marcus：”她是真正英雄，她的勇氣控制局面，挽救機上每個人，真是難以置信。”

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