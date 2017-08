By

【KTSF 江良慧報導】

阿拉伯聯合酋長國的杜拜一棟樓高79層的住宅大廈,在當地星期五凌晨發生火警,這已經是同一棟大廈3年內第2次發生火警。

起火的是位於杜拜著名人工碼頭的Torch Tower大廈,是全球最高的大廈之一。

當地政府部門表示,已經成功疏散大廈的住宅,消防部門也已經把火勢控制。

根據目擊者上載到網上的片段,可以看到火勢迅速蔓延,不斷有燃燒碎片落下。

Torch Tower大廈在2015年2月也曾經發生大火,被查出用的是易燃包層隔板,令火焰迅速蔓延,和英國倫敦西部發生大火的公屋大廈使用的隔板類似。

