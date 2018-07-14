亞裔家庭國慶度假後遇車禍 父親及4女兒喪命

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東岸新澤西州一個一家六口的亞裔家庭，在國慶節度假後回家的路上遇上重大車禍，父親及4名年齡13至20歲的女兒當場死亡，只有母親一人生還，她情況嚴重，在醫院留醫，死者的親友在網上為他們籌款。

載著一家六口的汽車撞到變形，碎片散落一地，不幸在意外中死亡的是Trinidad家族，61歲的父親Audie、20歲的長女Kaitlyn、17歲的二女Danna，以及兩名13歲的雙生姊妹Allison及Melissa，意外中唯一生還者是53歲的母親Mary Rose，他們全部都是菲律賓裔，一家人住在新澤西州Teaneck市。

警方表示，意外在上週五下午約4時發生，這個家庭外出度假，在回程時開車至Delaware發生車禍，當時一輛向南行的福特F350的輕型貨車，突然越過中間的分隔線，撞倒一輛往北行的私家車，私家車失控自轉 最後停下來。

不過該輛輕型貨車並沒有停下來，繼續在北行線中往相反方向行駛，最終撞倒載著Trinidad一家的豐田Sienna麵包車。

警方透露，車上的父親及母親當時有戴安全帶，但4名女兒沒有。

最初失控的輕型貨車，車上兩人送院治理，已經出院，而私家車司機亦已出院。

意外成因仍在調查中，未知道有無人被落案起訴。

消息指 父親Audie是一名郵差，他的太太是一名護士，而大女Kaitlyn亦是一名護士學生。

Trinidad家族的親友在籌款網站GoFundMe為一家人籌款，網址：https://www.gofundme.com/trinidad-family-tragedy-amp-support。

親友表示會繼續接收捐款，所有善款會用作各死者的葬禮，以及支援生還母親的醫藥費及生活 。

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