舊金山海傍週三發生汽車撞倒遊覽三輪車意外,導致5人受傷,當中包括2名兒童,而涉事汽車司機不顧而去。

根據舊金山消防部的消息,意外發生在週三下午4點15分,在海傍29號碼頭附近,一輛汽車撞到該部載著一家四口的三輪腳踏遊覽車,三輪車的車輪被撞至變形。

三輪車的司機被撞至重傷,有生命危險。

車上來自加拿大溫哥華的一家四口都受傷,當中包括兩名分別5歲和8歲的兒童,4人傷勢均無生命危險,5名傷者全部送往醫院救治。

警方表示,涉事的汽車司機事後不顧而去,並往海灣大橋方向逃跑,並指出涉事汽車為一輛淺色的四門轎車,希望民眾提供線索,協助搜尋疑犯。

