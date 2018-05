By

【KTSF 江良慧報導】

東灣San Leandro市一個繁忙的路口,週一早上發生救護車撞車意外,事件造成多人受傷。

事發在早上11時前,當時一架載有一名病人,據報有響警號的救護車,在San Leandro市Lewelling夾Hesperian大道和一架白色房車相撞,導致救護車翻側,事件造成5人受傷,當中3人是救護車上的人員。

事後所有傷者都被送往醫院治療,事故也導致該處880號公路出口關閉,當局也一度封閉附近多條道路。

(Copyright 2018 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. Bay City News contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。