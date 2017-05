By

【KTSF 陳令楠報導】

中半島Pacifica市本週一發生連環爆竊案,5個住宅在早上7點至下午4點期間被爆竊,匪徒盜取珠寶首飾及手提電腦等電子產品。

警方收到目擊者報案,相信兩名20幾歲非洲裔男疑犯,通過房屋的後門或窗戶入屋爆竊,附近的閉路電視拍到涉案車輛為一部深藍或者灰色、型號較新的豐田或日產SUV汽車。

警方呼籲民眾提供線索協助調查。

