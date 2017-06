共和黨5參議員反對健保法案 能否通過成疑問

By

【KTSF 陳令楠報導】

國會預算辦公室最早週一將公佈對國會參議院共和黨人提出的健保方案的評估報告,但方案還未開始投票,就受到5名黨內議員反對。

參議院共和黨領袖希望方案在本週內獲得通過,雖然方案在共和黨主導的參議院只需要51票便可過關,但因為公開反對的共和黨議員有5人,而民主黨議員無人支持,令共和黨有可能很難按計劃通過方案。

健保替代案參議院版本建議大幅削減低收入和殘障人士的聯邦醫保計劃Medicaid,民眾買醫保的資助也會減少,又免除奧巴馬健保法規定,高收入人士和醫療行業要繳交的稅項。

法案保留消費者帶病投保的權利,但容許健保公司提供較少的服務。

此外,法案無規定人人必須買健保,也無硬性規定50人或以上的公司僱主必須提供在職健保。

