Santa Cruz山火急劇燃燒 5名消防員撲火受傷

【KTSF 崔凱橋報導】

灣區以南Santa Cruz發生山火,已經燒毀200英畝林木,有幾棟建築物受損,150戶居民需要疏散,目前只有5%的火場受控,由於火場的地勢險要,有5名消防員受傷。

當局表示,山火從週一晚大約10時半開始,由Bear Creek Canyon Road的一棟住宅首先起火,由於大火蔓延迅速,當局在火場4英哩範圍內,100多名居民需要即時疏散,大約150棟建築物受大火威脅。

當局發出了疏散令後,便開放了兩個緊急疏散中心,其中一個在Felton市的Zayanta消防局,另一個是在Los Gatos市的Lakeside小學,需要疏散的居民表示,半夜時接到疏散令,需要即時疏散,感到㥬惶。

居民說:”我們處於半恐慌狀態,我們沒有許多東西,稍為收拾後隨即離開住所,現在各人最大的憂慮是家裡的情況,不過我們抱著樂觀態度,因為消防局表示會盡最大努力,阻止火勢蔓延到我們的房屋。”

當局表示由於當地山谷最近非常乾燥,一度擔心山火會像上星期北灣的山火一樣蔓延非常快,不過早上風速緩和,對消防人員是好的消息。

加州消防局助理局長Rob Sherman說:”上星期一直在吹北風,天氣非常乾燥,現時的相對濕度只有16到20%,幸好現時風速只有每小時1到2英里,有利救火。”

不過當局表示,Bear山火一帶的地形險惡,為救火的工作增添不少難度。

濃煙不停冒出,山上的能見度低,一度阻礙飛行救災工作。

撲救山火的難度高,導致5名消防人員受傷,其中3名需要送院治療,一名跌斷手、一名吸入濃煙不適、另一名扭傷。

加州消防局以及南灣的消防局出動至少250名消防員,以及5架直升機撲救這場山火。

