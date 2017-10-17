Santa Cruz山火急劇燃燒 5名消防員撲火受傷

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【KTSF 崔凱橋報導】

灣區以南Santa Cruz發生山火，已經燒毀200英畝林木，有幾棟建築物受損，150戶居民需要疏散，目前只有5%的火場受控，由於火場的地勢險要，有5名消防員受傷。

當局表示，山火從週一晚大約10時半開始，由Bear Creek Canyon Road的一棟住宅首先起火，由於大火蔓延迅速，當局在火場4英哩範圍內，100多名居民需要即時疏散，大約150棟建築物受大火威脅。

當局發出了疏散令後，便開放了兩個緊急疏散中心，其中一個在Felton市的Zayanta消防局，另一個是在Los Gatos市的Lakeside小學，需要疏散的居民表示，半夜時接到疏散令，需要即時疏散，感到㥬惶。

居民說：”我們處於半恐慌狀態，我們沒有許多東西，稍為收拾後隨即離開住所，現在各人最大的憂慮是家裡的情況，不過我們抱著樂觀態度，因為消防局表示會盡最大努力，阻止火勢蔓延到我們的房屋。”

當局表示由於當地山谷最近非常乾燥，一度擔心山火會像上星期北灣的山火一樣蔓延非常快，不過早上風速緩和，對消防人員是好的消息。

加州消防局助理局長Rob Sherman說：”上星期一直在吹北風，天氣非常乾燥，現時的相對濕度只有16到20%，幸好現時風速只有每小時1到2英里，有利救火。”

不過當局表示，Bear山火一帶的地形險惡，為救火的工作增添不少難度。

濃煙不停冒出，山上的能見度低，一度阻礙飛行救災工作。

撲救山火的難度高，導致5名消防人員受傷，其中3名需要送院治療，一名跌斷手、一名吸入濃煙不適、另一名扭傷。

加州消防局以及南灣的消防局出動至少250名消防員，以及5架直升機撲救這場山火。

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