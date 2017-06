By

【i-CABLE】

土耳其一個水上樂園漏電,3名少年及兩名職員死亡,另外兩人受傷。

救援人員趕到後為傷者急救,涉及事故的水上樂園位於伊斯坦布爾東部。

事發在當地星期五下午,3名12至17歲的少年正在水池嬉戲,但水池突然漏電,樂園經理及他的兒子立即跳到池中嘗試拯救,結果亦觸電,他們送院後全部證實死亡。

另外兩名民眾也因碰到池邊的鐵欄觸電,要送院治理。

當局調查後,發現樂園沒有安裝漏電斷路器,正了解漏電起因。

(Copyright 2017 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。