委內瑞拉陷政經危機 民眾示威釀警民衝突致5死

【KTSF 黃候彬報導】

南美洲國家委內瑞拉的政治經濟危機一日比一日嚴重,在首都卡拉卡斯,過去兩星期以來日日都有民眾示威,次次都同警察打起上來。

這種示威場面在卡拉卡斯街頭幾乎每日都見到,警方施放催淚氣體,示威者慌忙逃離,這種場景也是慣見,兩個星期內已有5人喪生在示威衝突中。

有人與警方起衝突,但也有不少人堅持和平遊行,他們的標語說獨裁必敗,示威群眾所指的是繼承查韋斯政權的馬杜羅總統,示威者要求他下台。

就算傾盤大雨,都阻不住他們上街訴求,有人說他們不怕大雨,也不怕催淚彈,他們害怕警察及官員取人命,或者有病入醫院,無藥物治療而喪命。

有市民說民眾上街,想要和平表達訴求,但警方就是要截住他們,不讓遊行隊伍去公共事務部抗議民生困苦。

反對馬杜羅政府的人要求立即改選,希望重新確立國會的權力,馬杜羅政府使手段令最高法院的親政府的大法官裁定國會支持反對派搞示威,引發政治經濟危機,因此最高法院要暫代國會掌權。

國會內反對派佔多數議席,因此每一項立法都無法實施,因為統統被馬杜羅政府卡住。

最高法院向國會奪權後,由於引來其他拉美洲國家的不滿,認為是變相政變,大法官於是又放回權力,但警方上門拉反對派政客,親政府的民眾就去衝擊國會,所以一片混亂。

馬杜羅指反對派受外國煽動,顛覆現政權,馬杜羅繼承查韋斯的左翼路線,用石油收益補貼民生,由於政治群帶關係,管治效率不高,加上近年石油價格大跌,庫房收益大減 ,民生即時受到衝擊。

市場無貨,黑市猖狂,貨幣匯兌,脫離現實,拿本國貨幣支付的薪水,無法應付物價貴到上天,估計現時有八成以上的家庭生活在赤貧中,治安也因此敗壞。

