北加小鎮有槍手隨意開槍殺4人 兇徒被警方擊斃

北加州一個小鎮週二早上發生多宗槍擊案,案發在不同地點,共有5人死亡,當中包括槍手,另外有多人受傷,當中包括至少3名學童。

事發於早上8時左右,槍手已被到場的縣警擊斃,5個案發現場都位於Rancho Tehama Reserve一間小學及附近範圍,Rancho Tehama Reserve位於沙加緬度以北約130哩。

Tehama縣助理縣警長Phil Johnston稱,其中一名學童是在校內中槍,另一名學童是在一輛輕型卡車內中槍,當時學童與母親一起,該名母親也中槍受傷。

Johnston稱,槍手是隨意找尋目標開槍,當局正在7個案發地點調查,可能會有更多受害人。

當局暫未公布槍手的身分,但案發源於一宗家庭暴力事故。

警方已起回一支半自動步槍和兩支手槍。

