北加小鎮有槍手隨意開槍殺4人 兇徒被警方擊斃

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【KTSF】

北加州一個小鎮週二早上發生多宗槍擊案，案發在不同地點，共有5人死亡，當中包括槍手，另外有多人受傷，當中包括至少3名學童。

事發於早上8時左右，槍手已被到場的縣警擊斃，5個案發現場都位於Rancho Tehama Reserve一間小學及附近範圍，Rancho Tehama Reserve位於沙加緬度以北約130哩。

Tehama縣助理縣警長Phil Johnston稱，其中一名學童是在校內中槍，另一名學童是在一輛輕型卡車內中槍，當時學童與母親一起，該名母親也中槍受傷。

Johnston稱，槍手是隨意找尋目標開槍，當局正在7個案發地點調查，可能會有更多受害人。

當局暫未公布槍手的身分，但案發源於一宗家庭暴力事故。

警方已起回一支半自動步槍和兩支手槍。

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